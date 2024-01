TUI Musement App: neueste App zum Download bereit

Reisen helfen gegen den Jänner-Blues. Und wer im Urlaub, ob in der Ferne, im Rahmen von Kurzreisen oder Städtetrips, Exkursionen mache, erlebe die Reise intensiver und kehre glücklicher nach Hause zurück, so die Kundenzufriedenheits-Auswertungen von TUI. Mit der neuen TUI Musement App können viele Erlebnisse in den Destinationen von den Kunden schnell und einfach gebucht werden. Die App ist demnach ganz auf Erlebnisse, Tickets und Ausflüge ausgerichtet und bietet sofort buchbare Optionen in 100 Ländern. Der Download ist ab heute für Android und iPhone möglich.

Die App sei ein digitaler Reisebegleiter für die Buchung von Erlebnissen unterwegs bei der Erkundung einer neuen Stadt, in der Freizeit beim Entspannen am Strand oder zu Hause bei der Vorfreude auf das nächste Abenteuer, so das Unternehmen. Basierend auf den Trends der letzten Wochen und Monate hat TUI eine Liste mit fünf Ausflügen für Winterurlaubs- und Städtereisen zusammengestellt, mit denen sich jeder Winterblues besiegen lässt. Mit der neuen TUI Musement App lassen sie sich zudem schnell und einfach buchen:

5 buchbare Ausflugstipps

1. Kapverden – Katamaran-Kreuzfahrt auf der Insel Sal: Bootsausflüge gehörten zu den beliebtesten Erlebnissen im Jahr 2023, und diese Katamaran-Kreuzfahrt um die Insel Sal bietet die Möglichkeit, sich in der Sonne zu entspannen und in der unberührten Bucht von Monte Leão zu schwimmen, während die Crew für das leibliche Wohl sorgt.

2. Barcelona – Private Gotik-Tour mit Besuch in Santa María del Mar: Historische und kulturelle Angebote waren die gefragtesten Erlebnisse im Jahr 2023. In Barcelona findet man diese in Hülle und Fülle, insbesondere im Gotischen Viertel. Eine Kathedrale, mehrere Plätze und schmale Seitengassen werden bei diesem privaten Ausflug der TUI Collection in kleinen Gruppen erkundet.

3. Cancun – Alles über die Riffwiederherstellung in Cancun: Nachhaltigkeit war für unsere Gäste im Jahr 2023 ein wichtiges Thema und wird es auch 2024 sein. Diese Tour führt uns ins Wasser: Bei der National Geographic Day Tour mit einem renommierten Meeresbiologen schnorcheln Urlauber an den Riffen von Cancun, um ein besseres Verständnis für die Welt unter Wasser zu bekommen.

4. Paris – Baguette- und Eclair-Kurs mit einem französischen Bäckermeister: Kulinarische Erlebnisse gehen immer. Während der Jänner für manche eine Zeit der Diät ist, geht es im Urlaub darum, sich etwas zu gönnen und bei dieser exklusiven National Geographic Day Tour mit einem Pariser Bäckermeister französisches Brot und Eclairs zu backen.

5. Teneriffa – Siam Park Ticket: Der beste Wasserpark der Welt gehört auf die Liste, wenn man nach Teneriffa reist – bei Jung und Alt gleichermaßen. Urlauber genießen den Nervenkitzel endloser Wasserrutschen und vergessen den Jänner-Blues.

Download TUI Musement App

• Apple: apps.apple.com

• Android: play.google.com

