Sunny2go-App gibt Tipps zur Route

Den NutzerInnen werden am Reiseziel bis zu fünf Routentipps angezeigt, die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Start-up-Unternehmen bytheways entwickelt wurden. Auch interessante „Points of Interest“ wie Aussichtsplattformen, Sehenswürdigkeiten und Hideaways werden ihnen automatisch vorgeschlagen. Zudem sind hierzu Kommentare von anderen UserInen sowie Details zu den jeweiligen „Must see“-Plätzen abrufbar.

Europäische Ziele bereits verfügbar

„Es ist häufig sehr mühselig, vor Ort eine Route zu finden, auf der sich das Reiseziel von seiner schönsten oder auch bislang unbekannten Seite präsentiert. Mit unserem neuen Sunny2go Feature bytheways erleichtern wir diese Suche, indem wir regionale Routentipps präsentieren, die einfach und unkompliziert nachzufahren sind“, betont Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Wir bieten diese Routentipps vorerst für die meisten europäischen Zielgebiete an, planen jedoch bereits die Erweiterung um Destinationen außerhalb von Europa.“

Vielfältige Reisebegleitung

Johannes Berding, Gründer und Geschäftsführer von bytheways, ergänzt: „Entdeckungen müssen nicht immer zufällig passieren. Unsere Technologie zeigt Reisenden, welche überraschenden Orte auf ihrem Weg liegen. Wir freuen uns, dass zukünftig immer mehr Reisende von den neuen Möglichkeiten profitieren können. Sunny Cars ist hierbei genau der richtige Partner, da das Unternehmen eine ähnliche Vision verfolgt.“ Das Feature bytheways ist die neueste Service-Leistung für die Sunny2go User. Sie profitieren mit dem virtuellen Urlaubsbegleiter zudem von einem Concierge-Service per Telefon oder Chat, der wertvolle Tipps für Aktivitäten im Zielgebiet geben kann, Restaurantempfehlungen ausspricht und auch individuelle Fragen beantwortet. Über den Partner Parkopedia gibt es zudem sämtliche Informationen zu Parkmöglichkeiten in der jeweiligen Destination auf einen Blick, inklusive Öffnungszeiten der Parkplätze und -häuser und den detaillierten Parkgebühren.

Der digitale Reiseführer ermöglicht ferner den Zugang zu Informationen auf Deutsch zu 180 Destinationen in aller Welt, auf Englisch sogar zu über 600 Zielgebieten. Abgerundet wird der Sunny2go-Service durch die Verlinkung zu MyBooking, wo den KundInnen alle Informationen rund um ihre Mietwagenbuchung dargestellt werden, sowie zum weltweiten Angebot an Touren und Aktivitäten von GetYourGuide. (red)