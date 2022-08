Interhome verschickt Winterkataloge 2022/23

Auf 180 Seiten präsentiert Interhome im neuen Winterkatalog 2022/2023 rund 750 Ferienwohnungen und -häuser. Zum ersten Mal ist auch Deutschland mit den Regionen Bayern und Schwarzwald auf sieben Seiten vertreten. Im diesjährigen Winterkatalog wird noch mehr Wert darauf gelegt, die beliebtesten Chalets und Ferienwohnungen in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien und Deutschland zu zeigen und die Gäste für den kommenden Urlaub im Schnee zu inspirieren. So finden Bilder und Beschreibungen deutlich mehr Platz. Anstelle von großen Preistabellen werden Richtwerte zu den tiefsten, mittleren sowie höchsten Preisperioden abgedruckt. Das Gesamtangebot mit allen Verfügbarkeiten sowie Preisen ist auf der Website von Interhome unter www.interhome.at ersichtlich.

Alle im Katalog sowie im Internet aufgeführten Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind für Reisebüros auf www.interhome.group/partner, via Buchungssysteme "HIT", "CETS" oder "Tour Online" sowie telefonisch unter der Nummer +43 512 34 40 90 buchbar. Reisebüros erhalten die üblichen Kommissionen.

Katalogversand und -bestellung

Der Winterkatalog 2022/2023 wird in der KW 35, ab 29. August 2022 an alle Reisebüros versandt, die jeweils in den letzten zwei Jahren bei Interhome gebucht hatten. Alle anderen Reisebüros sind eingeladen unter logistics@interhome.group Exemplare des neuen Winterkataloges zu bestellen. (red)