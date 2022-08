Regent Seven Seas Cruises Voyage Kollektion für 2024/25

Regent Seven Seas Cruises präsentiert ihre neue Voyage Collection 2024-2025 mit insgesamt 160 Kreuzfahrten, 130 Übernachtungen, 18 ersten Anlaufhäfen und vier Grand Voyages. Gäste können sich bei Interesse bereits seit dem 10. August 2022 vorregistrieren lassen; der Verkauf der Reservierungen startet am 24. August 2022.

„Unsere Voyage Collection 2024-2025 wurde kuratiert, um Gästen die Möglichkeit zu geben, neue Kulturen zu erleben und neue Eindrücke zu gewinnen über Tausende von Seemeilen hinweg“, so Jason Montague, Präsident und Chief Executive Officer von Regent Seven Seas Cruises. „Die Collection ist voller Möglichkeiten, sich mit der Welt um uns herum zu verbinden und diese zu erleben. Mit mehreren neuen Anlaufhäfen und unserem unvergleichlichen Angebot an unbegrenzten Landausflügen sind unsere Luxuskreuzfahrten das Mittel um Fernweh eines jeden Reisenden zu stillen.“, so Montague weiter.

Routen der Global Collection

An Bord der luxuriösen Flotte werden 160 außergewöhnliche neue und hafenintensive Routen angesteuert - 21 mehr als in der Saison 2023-2024. Jede der Reisen lässt Gäste in die jeweilige Kultur eintauchen und schafft damit unvergessliche Erlebnisse. Die Reisen umfassen alle Kontinente der Welt, von Afrika und Arabien bis Asien, Australien und Neuseeland, Kanada und Neuengland, Alaska und Bermuda sowie Favoriten wie Karibik, den Panamakanal, Mittelmeer und Nordeuropa. Darüber hinaus gibt es faszinierende Kreuzfahrten in Südamerika und im Südpazifik sowie malerische Fahrten in der Antarktis.

Reisedauer von 7 - 150 Tagen

Die Kreuzfahrten der Voyage Collection 2024-2025 reichen von sieben Nächten bis hin zur 150- Nächte-Weltkreuzfahrt 2025 „Away in Wonder“, und umfasst auch vier Grand Voyages - nähere Infos dazu HIER - von denen jede ein faszinierendes Abenteuer auf den Wasserstraßen bedeutet, entlang an Dutzenden von Häfen über mehrere Wochen hinweg.

Zu den weiteren Höhepunkten gehören zwei brandneue 14-Nächte-Kreuzfahrten in Alaska, eine Abkehr von der traditionellen Sieben-Nächte-Kreuzfahrt; mehr Abfahrten in Westeuropa als je zuvor; und das neueste Schiff der Kreuzfahrtlinie, Seven Seas Grandeur, das das Mittelmeer, die Karibik und eine Debütsaison in Kanada und Neuengland befährt.

Nähere Infos zur Voyage-Kollektion

Mit Regent Seven Seas Cruises zu kreuzen, bedeutet für Gäste: an Bord exquisiten Luxus und an Land in die lokale Kultur einzutauchen und neue Abenteuer an den schönsten Reisezielen der Welt zu erleben. Mit den im Paket inkludierten und unbegrenzten Landausflügen lassen sich die Anlaufhäfen ganz neu erleben, so beispielsweise mit den „Eco-Connect“- und „Behind the Design Tours“.

Die Voyage-Tarife beinhalten Gourmetküche in einer Reihe von Spezialitätenrestaurants und Speiselokalen im Freien, erlesene Weine und Spirituosen, Unterhaltung, unbegrenzten Internetzugang sowie Wäscheservice, vorausbezahlte Trinkgelder und ein Hotelpaket mit einer Übernachtung vor der Kreuzfahrt für Gäste, die in Suiten auf Concierge-Level und höher übernachten.

Nähere Infos zur Voyage-Kollektion für 2024-2025 unter: www.rssc.com/2024-2025-voyage-collection (red)