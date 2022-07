More.PEP in Style: PEP-Angebot für Mauritius

Das neueste Angebot von More.PEP in Style für Juli 2022, führt ins Anantara Iko Mauritius Resort & Villas das sich an der Blue Bay, an der Südostküste der Insel sowie südlich der alten Inselhauptstadt Mahébourg, befindet. Die Blue Bay ist ein geschützter Meerespark der mit langen Sandstränden und türkisblauem Wasser begeistert und wegen seiner kaum berührten Korallenriffe auch als Hotspot für Schnorchler und Taucher gilt.

Das Anantara Iko Mauritius

Das Design des Resorts orientiert sich am Kolonialstil der Insel, der lokale Materialien wie Basalt, Vulkanstein und Treibholz verwendet. Die 164 Zimmer und Suiten des Anantara Iko Mauritius Resorts bieten stilvolle Unterkünfte mit Terrassen oder Balkon und elegante Bäder mit Regenduschen in klarem Design, das der spektakulären Natur stets den optischen Vortritt lässt.

Im Anantara Iko Resort spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle: ein Pool auf Ozon-Basis, moderne Solartechnik, private Gärten nur mit einheimischen Pflanzen und die Wiederverwendung von Wasser für die Bewässerung sind nur einige der Einrichtungen, die die Natur und Umwelt schützen.

Auch die zahlreichen gastronomischen Einrichtungen des Resorts sind eine Hommage an das reiche kulturelle Erbe der Insel. In vier Restaurants und Bars finden Foodies die ganze Palette kulinarischer Köstlichkeiten, auch mit Fokus auf Bio- und veganer Kost.

Das Anantara Spa bietet eine Reihe therapeutischer Behandlungen, darunter traditionelle Massagen, Detox-Behandlungen und Hammam-Rituale. Wer achtsam trainiert, kann mit Yoga und Meditation seine Chakren wieder in den Fluss bringen oder bucht eine Wellnesstreatment basierend auf Reiki oder Ayurveda.

Details zum PEP-Angebot: Sieben Übernachtungen in einem Premier Room inklusive Halbpension sind bereits ab 875 EUR pro Person buchbar. Gültig für alle Reisen bis Oktober 2023.

Link zum Mauritius-Angebot HIER

Zu den Angeboten von More.PEP

Voraussetzung für eine Buchung ist der Nachweis einer Tätigkeit im Tourismus. Das heißt, die Pep-Aktionen gelten nicht nur für Reisebüros und Veranstalter, sondern auch für MitarbeiterInnen in Reisestellen, bei Airlines, im MICE-Bereich oder für ReisejournalistInnen. Vor der Buchung ist lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com verpflichtend. (red)