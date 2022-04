Hotel: Kensho eröffnet im April auf Mykonos

Das kleine Luxushotel Kenshō Ornos auf der griechischen Insel Mykonos startet Ende April in die Sommersaison 2022. Das exklusive Insel-Boutique-Hotel verheißt eleganten Luxus, Leichtigkeit und Entspannung in einer naturverbundenen, hippen und stilvollen Kulisse.

Luxus & Leichtigkeit in Griechenland

Das Kenshō-Boutique-Hotel ist in klaren Linien und hellem Holz gestaltet und fügt sich so sanft in die Natur der Insel Mykonos ein. Das mehrfach ausgezeichnete Hotel (u. a. als „Griechenlands bestes Boutique-Hotel 2021 im Rahmen der „World Travel Awards“) verfügt über insgesamt 35 luxuriöse Zimmer, einem einzigartigen, in einer Höhle gelegenen Spa sowie einem erstklassigen Restaurant und einer stilvollen Sunset & Lounge Bar in der Urlauber einen Cocktail in der Abendsonne genießen können.

Weitere Infos: Kenshō Boutique Hotels & Villas: www.kenshomykonos.com/ (red)