Celebrity Cruises: Neue Wellness-Kreuzfahrt

Celebrity Cruises setzt die vor zwei Jahren begonnene Zusammenarbeit mit der Lifestyle-Marke goop fort. Gründerin Gwyneth Paltrow fungiert dabei als Wohlfühlberaterin des Kreuzfahrtunternehmens und kuratiert exklusive Wellness-Angebote auf den Celebrity-Schiffen, darunter On-Demand-Wellnesskurse in den Kabinen, einen maßgeschneiderten Detox-Smoothie und Fitness-Tools für Gäste der AquaClass-Staterooms.

Mittelmeer-Kreuzfahrt im September

An Bord der neuen Celebrity Beyond findet am 24. September das nächste „goop at sea”-Wellness-Erlebnis auf See statt. Die beliebte Schauspielerin wird dabei Passagieren das besondere Wohlfühlprogramm höchstpersönlich vorstellen. Die zehntägige Kreuzfahrt mit Gwyneth Paltrow startet in Barcelona und führt entlang der französischen und italienischen Küste bis nach Civitavecchia. Angelaufen werden Marseille, Nizza, Santa Margherita Ligure bei Genua, La Spezia – hier bleibt die Celebrity Beyond zwei volle Tage –, Messina auf Sizilien und Neapel. Während der Kreuzfahrt haben Gäste die Möglichkeit, Paltrow und ihr Team kennenzulernen, sich über Gesundheit und Wohlbefinden auszutauschen und an Workshops teilzunehmen. Die „goop at sea”-Kreuzfahrt bietet eine Vielzahl von exklusiven Wellness-Erlebnissen, darunter: