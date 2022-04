More.PEP in Style: Neues PEP-Angebot für Griechenland

Das neueste Angebot von More.PEP in Style für April 2022, führt ins Miraggio Resort, an der Südspitze Kassandra, abgeschieden in einer geschützten Bucht, auf der Halbinsel Chalkidiki, Griechenland.

Das Miraggio Resort, Chalkidiki

Im Miraggio erwartet Reisende ein traumhaftes Urlaubserlebnis mit anspruchsvollem Service, schönem Sandstrand und türkisblauem Wasser unter der strahlenden Sonne Griechenlands. Die 300 Zimmer, Suiten und Bungalows sind elegant in warmen Farben ausgestattet und bieten Urlaubern einen herrlichen Blicke über die tiefblaue Ägäis oder die üppigen Gärten des Resorts. Für das kulinarische Wohl sorgen die zahlreichen Restaurants und Bars des Luxusresorts, die vom feinen Dinner bis hin zu rustikalen lokalen Spezialitäten, alles bieten was das Herz begehrt. Aber auch für Sportliche bietet das Resort jede Menge: so stehen neben den drei Pools, auch Tennis- und Beachvolleyball-Plätze zur Verfügung.

Details zum Angebot: Sieben Übernachtungen in einem Garden Room inklusive Halbpension sind bereits ab 505 EUR pro Person buchbar. Gültig für alle Reisen bis Oktober 2022, wenn bis 30. April gebucht wird.

Link zum Angebot HIER

Zu den Angeboten von More.PEP

Voraussetzung für eine Buchung ist der Nachweis einer Tätigkeit im Tourismus. Das heißt, die Pep-Aktionen gelten nicht nur für Reisebüros und Veranstalter, sondern auch für MitarbeiterInnen in Reisestellen, bei Airlines, im MICE-Bereich oder für ReisejournalistInnen. Vor der Buchung ist lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com verpflichtend. (red)