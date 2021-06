Beachcomber mit attraktiven Agent-Anteboten

Die lang ersehnte Öffnung von Mauritius für Touristen steht kurz bevor: Die mauritische Regierung hat verkündet, dass sich die Insel ab dem 15. Juli in zwei Stufen wieder für den Tourismus öffnen wird (https://mauritiusnow.com/). Um die Wiedereinreise nach Mauritius auch für Touristiker besonders attraktiv zu machen, haben die Beachcomber Resorts & Hotels neue, besondere Konditionen für Touristiker aufgelegt.

50% Rabatt

So erhalten Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern 50% Nachlass, alle weiteren Kollegen von touristischen Unternehmen 30% Rabatt auf die bereits bestehenden Pep-Raten für ihren Aufenthalt. Expedienten können also beispielsweise bereits ab 40 EUR pro Person und Nacht inklusive Halbpension in einem Doppelzimmer des Mauricia Beachcomber Resort & Spa wohnen.

Die besonderen Touristiker-Konditionen können bis zum 20. August über info@beachcomber.de oder unter +49 89 6298490 gebucht werden. Die neuen Pep-Angebote gelten für alle Anreisen zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 22. September 2022, ausgeschlossen sind Aufenthalte in der Zeit vom 20. Dezember 2021 bis zum 8. Jänner 2022 sowie vom 9. April bis zum 23. April 2022.

Webinar zum Restart

Um über die jeweils geltenden Regeln in den Hotels zu informieren, lädt das Beachcomber Büro in Ottobrunn zu einem virtuellen Webinar ein, in dessen Rahmen alle Fragen rund um die Themen Masken, Distancing, Hygiene, Services etc. in den Hotels beantwortet werden.

Termin / Beginn: 1. Juli 2021 / 14 Uhr

Anmeldung: info@beachcomber.de (red)