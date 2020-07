Arcotel Hotels: Sommer-Angebot für Agents

Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern haben ab sofort bis 31. August 2020 die Möglichkeit zur absoluten Top-Rate von 16 EUR (pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmer 32 EUR) inklusive reichhaltigem Frühstück zu buchen. Die Arcotel Hotels bestechen durch ihre innerstädtische Lage in den Destinationen: Wien, Linz, Salzburg, Stuttgart, Berlin und Hamburg.

Das Angebot ist gültig auf Anfrage und nach Verfügbarkeit und kann nur direkt in der Reservierungszentrale gebucht werden: +43 (0) 1 224 24-200 oder per Email an reservation.vienna@arcotel.com (red)