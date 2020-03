TUI: PEP-Angebote für die Türkei

Nach Verfügbarkeit kostet eine Nacht pro Person im Doppelzimmer mit All inclusive made by Robinson 70 EUR. Kinder bis 14 Jahre zahlen 35 EUR. Von Mai bis Juli gibt es passend dazu zu vielen Terminen günstige Flug-only-Preise von Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck nach Antalya ab 169 EUR. Ausgenommen für alle Abflughäfen ist der Reisezeitraum von 30. Mai bis 11. Juni 2020.

Robinson Club Pamfilya

Der Robinson Club Pamfilya liegt direkt am breiten, feinsandigen Strand nur 5km von Side entfernt. Vor der Sommersaison wird hier ein neuer Spielplatz gebaut: Er fügt sich perfekt in die bestehende Landschaft ein und bietet kleinen Gästen künftig Raum zum Toben im Freien.

Robinson Club Sarigerme Park

Der Robinson Club Sarigerme Park liegt rund 20km vom Flughafen Dalaman entfernt. Der Club bietet durch seine Hanglage einen traumhaften Blick auf die weitläufige Sandbucht und die vorgelagerte Insel. Zur Sommersaison 2019 wurde bereits das Buffet umgebaut sowie das Restaurant renoviert und erweitert. Es gibt einen neuen Fußballplatz und ROBY Club. Zu Beginn des Sommers 2020 werden alle Zimmer inklusive Bäder frisch renoviert sein. Das bedeutet: Neue Böden, Möbel und Vorhänge in allen Zimmern, frisch gestrichene Wände, ein neues Beleuchtungskonzept, neue Media-Ausstattung und komplette Renovierung der Bäder.

Buchung: Flugbuchung per Mail an reisestelle@tui.at und yield@tui.at, Hotelreservierung mit Robinson Reservierungsformular an verkaufsfoerderung@robinson.com (red)