FrühlingsErwachen & Sommer-PEPs bei Aldiana

Mit den FrühlingsErwachen-Deals der Aldiana Club Resorts profitieren Kunden von besonderen Angeboten für Fuerteventura, Costa del Sol und Andalusien. Eine Woche im Aldiana Club Fuerteventura mit Flug, Transfer und AI ist so bereits ab 1.336 EUR buchbar.

Auch für die Aldiana Clubs Djerba Atlantide, Calabria und Kreta wurden besondere Angebote geschnürt. So geht es beispielsweise bereits ab 1.113 EUR in den Aldiana Club Kreta oder ab 1.194 EUR in den Aldiana Club Calabria.

Sommer-PEPs

Auch in diesem Jahr hält Aldiana tolle Sommer-PEPs für die Clubs in Österreich, Italien, Spanien, Griechenland, Zypern und Tunesien bereit. Nähere Informationen dazu sowie alle aktuellen Angebote sind unter www.pep-reisen.at zu finden. (red)