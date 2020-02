LOT: PEP-Angebote für 2020

Flüge ab Wien, München, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin-Tegel, Nürnberg, Hannover, Zürich oder Genf nach Warschau werden in der Economy Class (U) bereits ab 29 EUR, in der Premium Economy Class ab 259 EUR angeboten. Flüge nach Beirut oder Tel Aviv via Warschau sind ab 229 EUR in der Economy Class buchbar.

Flüge nach London, Barcelona, Madrid, Mailand, Moskau und einige andere Städte sind ebenfalls bereits ab 29 EUR buchbar.

Auch für die Langstrecke gibt es einige attraktive PEP-Angebote. So gibt es Flüge in die USA, beispielsweise nach Chicago, Los Angeles, Miami, New York oder San Francisco bereits ab 379 EUR in der Eco-Klasse.

Flüge nach Seoul, Singapur oder Tokyo sind ebenfalls bereits ab 379 EUR in der Economy Class oder ab 1199 EUR in der Business Class buchbar.

Nähere Informationen:

Die Tarife sind zuzüglich Steuern und Gebühren (ohne YQ) pro Person und ausschließlich per Kreditkarte zahlbar. Expedient und Begleitperson bezahlen den gleichen Tarif. Beide müssen auf Hin- und Rückflug zusammen fliegen.

Ticketausstellung: bis 30. Juli 2020

Reisezeitraum: innerhalb System-Range (Rückflug muss im System buchbar sein)

Aufenthalt: Minimum Stay 2 Tage oder Samstags- bzw. Sonntagsregel, Maximalaufenthalt 1 Monat

Alle Angebote sowie nähere Informationen zur Buchung finden Sie im Anhang. (red)